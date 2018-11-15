F.Bahçe'den Cengiz'e cevap!
Fenerbahçe, resmi internet sitesinden Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi.
Fenerbahçe, resmi internet sitesinden Mustafa Cengiz'in divan kurulunda yaptığı açıklamalara cevap verdi.
İşte Fenerbahçe'nin yayınladığı açıklamanın tam metni;
"Söyleyecek çok sözümüz varken, seviyemizi bozmamak ve futbol ortamına daha fazla zarar vermemek adına, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın dün yapmış olduğu, Başkan Vekilimizi muhattap almadığını söyleyerek başladığı ancak sonrasında nereyi adreslediği de belli olmayan hakaret içerikli çirkin söylemlerini şiddetle ve esefle kınıyoruz.
Kulüplerimizin başkan ve yöneticilerinin bir yerlere hoş görünme ve yaranma sevdası ile yaptığı açıklamaların ne Türk sporuna ne de bu açıklamaları yapanlara en ufak bir fayda sağlamadığı aşikardır.
Akıl tutulması ile ortaya çıktığına inandığımız ve bizim şaşkınlıkla izlediğimiz tüm bu söylemleri üzülerek sahiplerine iade ediyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
- 15.11.2018 18:00
- Güncelleme: 15.11.2018 19:12
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‘G.Saray varken sırtımız sağlam
Toplam 2
Yorum
Berlin Çok iyi özetlemiş. Mükemmel özetlemiş. 4-2 kazanacaktı Fener. Süper olurdu
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‘Futbol tarihi bunu unutmaz’
Toplam 2
Yorum
Berlin İsmail hoca olabilir. Ama Blanc olmasın. O olmaz gibi Ha Cocu ha Blanc. Bence transferlerde yanlış olundu biraz. Ama Fener geliyor. Bilin
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Fatih Terim: "Ağır tahrik var"
Toplam 1
Yorum
uzman analist asıl suçlu jailson ve soldadoymuş yav zaten biri 8 biri 6 maç ceza aldı siz neden bahsediyosunuz.
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