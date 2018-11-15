F.Bahçe'den Cengiz'e cevap!
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    F.Bahçe'den Cengiz'e cevap!

    F.Bahçe'den Cengiz'e cevap!

    , resmi internet sitesinden 'in açıklamalarına cevap verdi.

    , resmi internet sitesinden 'in divan kurulunda yaptığı açıklamalara cevap verdi.

    İşte Fenerbahçe'nin yayınladığı açıklamanın tam metni;

    "Söyleyecek çok sözümüz varken, seviyemizi bozmamak ve futbol ortamına daha fazla zarar vermemek adına, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın dün yapmış olduğu, Başkan Vekilimizi muhattap almadığını söyleyerek başladığı ancak sonrasında nereyi adreslediği de belli olmayan hakaret içerikli çirkin söylemlerini şiddetle ve esefle kınıyoruz.

    Kulüplerimizin başkan ve yöneticilerinin bir yerlere hoş görünme ve yaranma sevdası ile yaptığı açıklamaların ne Türk sporuna ne de bu açıklamaları yapanlara en ufak bir fayda sağlamadığı aşikardır.

    Akıl tutulması ile ortaya çıktığına inandığımız ve bizim şaşkınlıkla izlediğimiz tüm bu söylemleri üzülerek sahiplerine iade ediyoruz.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

    1. 15.11.2018 18:00
    2. Güncelleme: 15.11.2018 19:12
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