Pereira'dan itiraf!
Çin liginde Shanghai SIPG takımını tarihinde ilk kez şampiyonluğa taşıyan Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, kariyerinde hatalı kararlar verdiğini söyledi.
Çin liginde Shanghai SIPG takımını tarihinde ilk kez şampiyonluğa taşıyan Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, kariyerinde hatalı kararlar verdiğini söyledi. Özellikle Fenerbahçe'de yaşadıklarından sonra 1860 Münih'e gitmesinin ardından büyük problemler yaşadığını belirten Pereira, ''Kariyerimde bazı stratejik hatalar yaptım, bunu kabul ediyorum. Bazı zorlayıcı tecrübelerim oldu" dedi. Portekizli çalıştırıcı, Shanghai'da uzun yıllar devam etmek istediğini de kaydetti.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
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