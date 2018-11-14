Pereira'dan itiraf! – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Pereira'dan itiraf!

    Pereira'dan itiraf!

    liginde SIPG takımını tarihinde ilk kez şampiyonluğa taşıyan 'nin eski hocası , kariyerinde hatalı kararlar verdiğini söyledi.

    liginde SIPG takımını tarihinde ilk kez şampiyonluğa taşıyan 'nin eski hocası , kariyerinde hatalı kararlar verdiğini söyledi. Özellikle 'de yaşadıklarından sonra 1860 Münih'e gitmesinin ardından büyük problemler yaşadığını belirten Pereira, ''Kariyerimde bazı stratejik hatalar yaptım, bunu kabul ediyorum. Bazı zorlayıcı tecrübelerim oldu" dedi. Portekizli çalıştırıcı, 'da uzun yıllar devam etmek istediğini de kaydetti.

    1. 14.11.2018
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