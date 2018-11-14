Çin liginde Shanghai SIPG takımını tarihinde ilk kez şampiyonluğa taşıyan Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, kariyerinde hatalı kararlar verdiğini söyledi. Özellikle Fenerbahçe'de yaşadıklarından sonra 1860 Münih'e gitmesinin ardından büyük problemler yaşadığını belirten Pereira, ''Kariyerimde bazı stratejik hatalar yaptım, bunu kabul ediyorum. Bazı zorlayıcı tecrübelerim oldu" dedi. Portekizli çalıştırıcı, Shanghai'da uzun yıllar devam etmek istediğini de kaydetti.