Hooijdonk NAC Breda’da – Fotomaç – 14 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Hooijdonk ’da

    Hooijdonk <a href="/index/nac-breda?id=b0bdc401-098c-4c6f-bad8-4893ea16c0d1" class="" rel="tag">NAC Breda</a>’da

    'nde sonuncu sırada bulunan , 'in ayrılmasının ardından Mitchell der Gaag'ı göreve getirdi.

    'nde sonuncu sırada bulunan , 'in ayrılmasının ardından Mitchell der Gaag'ı göreve getirdi. 'nin eski oyuncusu Pierre Hooijdonk ile birlikte Gilissen ve Cor Rooij ise teknik ekipte yer aldı. Hooijdonk'a transfer yetkisi verildi.

    1. 14.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hooijdonk ’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN