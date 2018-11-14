Hooijdonk NAC Breda’da
Hollanda Ligi'nde sonuncu sırada bulunan NAC Breda, teknik direktör Hans Smulders'in ayrılmasının ardından Mitchell van der Gaag'ı göreve getirdi.
Hollanda Ligi'nde sonuncu sırada bulunan NAC Breda, teknik direktör Hans Smulders'in ayrılmasının ardından Mitchell van der Gaag'ı göreve getirdi. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pierre van Hooijdonk ile birlikte Tim Gilissen ve Cor van Rooij ise teknik ekipte yer aldı. Van Hooijdonk'a transfer yetkisi verildi.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Hooijdonk NAC Breda’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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