Fenerbahçe, otizmli ve down sendromlu öğrencileri ağırladı
Fenerbahçe Kulübü, otizmli ve down sendromlu öğrencileri Ülker Stadı'nda konuk etti
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kulübün tarihi hakkında bilgi verilen öğrenciler, saha içini ve soyunma odalarını görme imkanı da buldu.
Otizmli ve down sendromlu öğrenciler son olarak Ülker Stadı'nda Fenerium mağazasındaki Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nde yemek yedi ve eğlenceli vakit geçirdi.
- 14.11.2018 14:59
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 1
Yorum
kartal ha evet bi tacınız verilmemişti
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Beşiktaş ile Fenerbahçe Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ı takaslıyor
Toplam 2
Yorum
Beşiktaşlı Ya ne ozan tufanı 90 kilo futbolcumu olur iş ahlakı 0 bide genç olucak, tokatlasan adam olmaz.
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Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama!
Toplam 7
Yorum
Hakan Takımı siz bu hale getirdiniz, 2. sınıf oyuncularla Terim bizi şampiyon yapsın diye bekliyorsunuz.
Fenerbahçe, otizmli ve down sendromlu öğrencileri ağırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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