Fenerbahçe, otizmli ve down sendromlu öğrencileri ağırladı
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    , otizmli ve down sendromlu öğrencileri ağırladı

    Fenerbahçe, otizmli ve down sendromlu öğrencileri ağırladı

    Kulübü, otizmli ve down sendromlu öğrencileri Ülker Stadı'nda konuk etti

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kulübün tarihi hakkında bilgi verilen öğrenciler, saha içini ve soyunma odalarını görme imkanı da buldu.

    Otizmli ve down sendromlu öğrenciler son olarak Ülker Stadı'nda Fenerium mağazasındaki Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nde yemek yedi ve eğlenceli vakit geçirdi.

    1. 14.11.2018 14:59
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