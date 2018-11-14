Fenerbahçe, otizmli ve down sendromlu öğrencileri ağırladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kulübün tarihi hakkında bilgi verilen öğrenciler, saha içini ve soyunma odalarını görme imkanı da buldu.

Otizmli ve down sendromlu öğrenciler son olarak Ülker Stadı'nda Fenerium mağazasındaki Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nde yemek yedi ve eğlenceli vakit geçirdi.