Derbi startı verildi – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Derbi startı verildi

    Derbi startı verildi

    , 25 Kasım'da deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına bir gün iznin ardından start verdi. Sakat ve milli oyuncular nedeniyle çalışmalara eksik başlandı. Aslar hafif çalışırken, diğerleri top kapma, pas, orta ve şut antrenmanı yaptı.

    1. 14.11.2018
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