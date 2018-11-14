Derbi startı verildi

Fenerbahçe, 25 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bir gün iznin ardından start verdi. Sakat ve milli oyuncular nedeniyle çalışmalara eksik başlandı. Aslar hafif çalışırken, diğerleri top kapma, pas, orta ve şut antrenmanı yaptı.