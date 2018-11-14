Derbi startı verildi
Fenerbahçe, 25 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bir gün iznin ardından start verdi. Sakat ve milli oyuncular nedeniyle çalışmalara eksik başlandı. Aslar hafif çalışırken, diğerleri top kapma, pas, orta ve şut antrenmanı yaptı.
- 14.11.2018
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
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