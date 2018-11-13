Taraftar için! – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Taraftar için!

    Taraftar için!

    yıldız, galibiyet serisi yakalamaları gerektiğinin altını çizip “Taraftarımız için bunu başarmalıyız” dedi

    'nİn 2-0 kazandığı maçında Isla'nın pasını ağlara göndererek takımın ilk golünü atan Andre Ayew, iyi bir periyotta olduklarını söyledi. "Ligdeki durumumuza bakınca hiç iç açıcı bir durumda değiliz. Galibiyet serisine ihtiyacımız var" diyen futbolcu, "Ancak bu şekilde ligde üst sıralara tırmanabiliriz. Çok geride olduğumuzu kabul etmemiz gerek. Böyle bir kulüp ve kadroya daha iyi bir basamakta olmak yakışır" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli futbolcu, taraftarlarını sevindirmeleri gerektiğinin de altını çizerek "Olabildiğince yukarı çıkarak sevindirebiliriz. Hem kendimiz hem takım hem de taraftar için oynamalıyız. Gol atınca taraftarın yüzü gülüyor" dedi.

    'KAZANMAYA ODAKLANMALIYIZ'
    AVRUPA ve ligde aldıkları galibiyetlerle iyi bir periyoda girdiklerini dile getiren 28 yaşındaki yıldız, ellerinden geldikçe mücadele ettiklerini ifade etti. Ayew "Oyun içinde zaman zaman vites yükseltiyoruz, savaşıyoruz. Kompakt bir görüntü sergiliyoruz. Öz güvenimizi sürekli yukarılara taşıyoruz. Daha iyi yerleri göreceğimizden şüphem yok" diye konuştu. Sezon so nuna kadar böyle devam etmeleri gerektiğini belirten Ayew, "Kafamızı kadırıp, hep ileriye bakıp sürekli kazanmaya odaklanmalıyız" dedi.

    SON maçta takımı öne geçiren golü kaydeden Aendre Ayew, gol sayısını 3'e yükselterek sarılacivertli takımın ligdeki en golcü futbolcusu durumuna geldi. 'nin forvetlerinden Michael Frey'in 2'si ligde olmak üzere 4, Islam Slimani'nin de 1'i ligde toplam 3 golü var. ise henüz golle tanışamadı. Ayew'in ayrıca bir de asisti bulunuyor.
    1. 13.11.2018
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