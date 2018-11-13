Taraftar için!
Ganalı yıldız, galibiyet serisi yakalamaları gerektiğinin altını çizip “Taraftarımız için bunu başarmalıyız” dedi
'KAZANMAYA ODAKLANMALIYIZ'
AVRUPA ve ligde aldıkları galibiyetlerle iyi bir periyoda girdiklerini dile getiren 28 yaşındaki yıldız, ellerinden geldikçe mücadele ettiklerini ifade etti. Ayew "Oyun içinde zaman zaman vites yükseltiyoruz, savaşıyoruz. Kompakt bir görüntü sergiliyoruz. Öz güvenimizi sürekli yukarılara taşıyoruz. Daha iyi yerleri göreceğimizden şüphem yok" diye konuştu. Sezon so nuna kadar böyle devam etmeleri gerektiğini belirten Ayew, "Kafamızı kadırıp, hep ileriye bakıp sürekli kazanmaya odaklanmalıyız" dedi.
SON maçta takımı öne geçiren golü kaydeden Aendre Ayew, gol sayısını 3'e yükselterek sarılacivertli takımın ligdeki en golcü futbolcusu durumuna geldi. Fenerbahçe'nin forvetlerinden Michael Frey'in 2'si ligde olmak üzere 4, Islam Slimani'nin de 1'i ligde toplam 3 golü var. Roberto Soldado ise henüz golle tanışamadı. Ayew'in ayrıca bir de asisti bulunuyor.
- 13.11.2018
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
Toplam 1
Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
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