Şener’in derbiye yetişmesi zor – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Şener’in derbiye yetişmesi zor

    Şener’in derbiye yetişmesi zor
    mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Şener Özbayraklı'dan kötü haber geldi. Tecrübeli sağ bekin dün çekilen Mr sonucuna göre adalesinde yırtık meydana geldiği belirtilirken, en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Sağlık heyetinin, Şener'in Milli ara sonrası 25 Kasım'da oynanacak derbisine yetişmesi için yoğun tedavi programı uyguladığı öğrenildi. Ancak Şener'in derbide forma giymesi- nin zor olduğu gelen haberler arasında.
    1. 13.11.2018
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