Reyes'i oynatma demiş! – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Reyes'i oynatma demiş!

    Reyes'i oynatma demiş!

    Koeman, oyuncuya ön liberoda görev veren Cocu’ya sözünü geçirememiş

    Diego Reyes, Erwin Koeman'ın teknik sorumluluğu üstlenmesinden sonra formaya hasret kaldı. Hollandalı çalıştırıcı; orta sahada Jailson'un cezalı, 'nin, ve Oğuz Kaan'ın sakat, 'ın tam hazır olmamasına rağmen Reyes'i ilk 11'de kullanmadı, sağ bek İsla'yı oynattı. OYSA stoper, Phillip Cocu tarafından ön liberoda oynatılmıştı. Reyes, geçmiş kariyerinde de zaman zaman bu alanda forma giymişti. Koeman ise bunun takıma fayda sağlamayacağını düşünüyor. Reyes'i stoper olarak gören 57 yaşındaki çalıştırıcının bunu Cocu'ya da söylediği ancak lafını dinletemediği belirtildi.
    1. 13.11.2018
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