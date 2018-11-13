İyileşen Topal Milli Takım’da – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    İyileşen Topal ’da

    İyileşen Topal <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">Milli Takım</a>’da
    GEÇIRDIĞI fıtık operasyonunu ardından tamamen iyileşip maçında sonradan oyuna giren , 'ın ve ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edildi. 80 kez ay-yıldızlı formayı terleten sarı-lacivertli oyuncu, durumu belirsiz olduğu için açıklanan ilk kadroda yoktu.
    1. 13.11.2018
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