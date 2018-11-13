İtiraz edilecek! – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    edilecek!

    <a href="/index/itiraz?id=1d6f31cb-9c8c-4088-80cd-b9cba2dae683" class="" rel="tag">İtiraz</a> edilecek!
    F.BAHÇE yönetiminin Roberto ve 'un aldığı cezalar için tahkim kuruluna edeceği bildirildi. Sarı- lacivertlilerin, 8 maç ceza alan 'un 6, 'nun da tahrik nedeni ile cezasının 6'dan 3'e düşürülmesi amacıyla başvuru yapacağı ifade edildi.
    1. 13.11.2018
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