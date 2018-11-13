"Herkes gitsin ben çalışayım"
Fransız yıldız, F.Bahçe’yi sırtladığı son üç maçta dili dışarıda oyunu terk etti. 90 dakikayı çıkaramayan Valbuena, idman sonraları Samandıra’da kalıp, çalışmak istediğini söyledi
ANCAK Valbuena, fizik kapasitesinin yetersizliği nedeniyle 90 dakikayı bitiremiyor. Üç maçta da yorgunluktan bitap düştü. Galatasaray maçında 78, Anderlecht önünde 82, Alanyaspor karşısında ise 64 dakika sahada kalabildi. Erwin Koeman, Valbuena'nın fizik kapasitesi arttırmak için kolları sıvadı. Öncesinde ise Valbuena, sık sık kendisiyle beyin fırtınası yapan Hollandalı hocayla bir görüşme yapıp, milli maçlar için arada ekstra program istedi. 34 yaşındaki futbolcu, idman sonraları Samandıra'da kalıp çalışmak istediğini Koeman'la paylaştı.
Valbuena katkı verince F.Bahçe kaybetmiyor
FENERBAHÇE, Valbuena'nın skora doğrudan katkı yaptığı 21 resmi maçın 20'sinde mağlup olmadı. Kanarya, yıldız ismin 8 kez fileleri havalandırıp 16 da gol pası verdiği bu maçlarda 13 galibiyet ve 7 beraberlik yaşarken, sadece Başakşehir'e (geçen sezon) kaybetti. Valbuena'nın bu sezon sona eren kontratında, "20 maç oynarsa mukavelesi 1 yıl daha uzar" maddesi yer alıyor.
- 13.11.2018
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
Toplam 1
Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
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Yorum
şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
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