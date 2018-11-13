"Herkes gitsin ben çalışayım" – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    "Herkes gitsin ben çalışayım"

    "Herkes gitsin ben çalışayım"

    yıldız, F.Bahçe’yi sırtladığı son üç maçta dili dışarıda oyunu terk etti. 90 dakikayı çıkaramayan Valbuena, idman sonraları Samandıra’da kalıp, çalışmak istediğini söyledi

    ERWIN Koeman; ve Philip Cocu'nun unuttuğu Valbuena'yı yeniden keşfetti. oyuncu da kendisine güvenen hocasının yüzünü kara çıkarmadı. G.Saray ve Anderlecht maçlarında 1'er gol-1'er asistlik katkı veren Fransız yıldız, Alanya karşılaşmasında ise ikinci golün asistini yaptı, ilk golde ise büyük katkı verdi. Yüzde 88.6 başarıyla pas yapan, 3 kilit pas veren, 4 de ikili mücadele kazanan tecrübeli futbolcu, 4 faul alıp, sadece 3 top kaybetti. 34 yaşındaki yıldızın 5 ortasından 2'si, 5 uzun topundan 4'ü de yerini buldu.

    ANCAK Valbuena, fizik kapasitesinin yetersizliği nedeniyle 90 dakikayı bitiremiyor. Üç maçta da yorgunluktan bitap düştü. maçında 78, Anderlecht önünde 82, karşısında ise 64 dakika sahada kalabildi. Erwin Koeman, Valbuena'nın fizik kapasitesi arttırmak için kolları sıvadı. Öncesinde ise Valbuena, sık sık kendisiyle beyin fırtınası yapan Hollandalı hocayla bir görüşme yapıp, milli maçlar için arada ekstra program istedi. 34 yaşındaki futbolcu, idman sonraları Samandıra'da kalıp çalışmak istediğini Koeman'la paylaştı.

    Valbuena katkı verince F.Bahçe kaybetmiyor
    , Valbuena'nın skora doğrudan katkı yaptığı 21 resmi maçın 20'sinde mağlup olmadı. Kanarya, yıldız ismin 8 kez fileleri havalandırıp 16 da gol pası verdiği bu maçlarda 13 galibiyet ve 7 beraberlik yaşarken, sadece 'e (geçen sezon) kaybetti. Valbuena'nın bu sezon sona eren kontratında, "20 maç oynarsa mukavelesi 1 yıl daha uzar" maddesi yer alıyor.
    1. 13.11.2018
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