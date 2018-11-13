‘Empoli bana kapıları açar’ – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    bana kapıları açar’

    ‘<a href="/index/empoli?id=260b05d0-ba7d-4062-aa08-263f2a133280" class="" rel="tag">Empoli</a> bana kapıları açar’
    SEZON başında İtalyan ekibi 'ye kirala- nan , macerasının kendisine 'ın kapılarını açacağına inandığını dile getirdi. Yeni takımına hemen uyum sağladığını belirten Salih, "Roma'da 2 yılım benim için kayıp oldu ama 'de 'a seçilebilirim. Ancak sene sonunda burada devam mı edeceğim, F.Bahçe'ye mi döneceğim. Durumlar daha net değil" diye konuştu.
    sert bir lig ama...

    SALİH, liginin seviyesi hakında ise şunları söyledi: sert bir lig, kabul ediyorum ama yine pozisyonunu koruduğun zaman o kadar sertlik yok. Pozisyonun doğruysa, o topu doğru kullanıyorsan sert bir mücadeleye girmene gerek yok. Zamanla alışkanlık da oluyor.
    1. 13.11.2018
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