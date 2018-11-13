Defansı ben yaparım
Hasan Ali, takımı hücumda uçurmasına rağmen savunma katkısı az olan Valbuena için, “Hep böyle oynasın, defansı ben yaparım” dedi
- 13.11.2018
-
Lidere gözdağı!
Toplam 1
Yorum
sinan tuzcuoglu sayin baskan Riza hoca bosta kaldi Rizespor onunla buyuk basarilar yasadi lutfen riza hocayi getirin takimin basina rize saha kalksin
-
Kartal bir VAR bir yok!
Toplam 6
Yorum
savaşan kartal Pepe,Qaresma,Atiba,Adriano,Tolga yaşlandı gitmeli.Love,Pektemek,Larin,Roco yetersiz gitmeli,Vida,Karius vasat tutmadı gitmeli.yeni kan şart.
-
Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 2
Yorum
eray karius gökhan pepe fatih caner medel güven dorukhan babel q7 pektemek ilk 11 yeter artık ya gençler kadroya
Defansı ben yaparım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.