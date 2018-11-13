Defansı ben yaparım – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ben yaparım

    Defansı ben yaparım

    , takımı hücumda uçurmasına rağmen savunma katkısı az olan Valbuena için, “Hep böyle oynasın, ben yaparım” dedi

    MATHIEU Valbuena, karşısında 'nin defansif hamle yapmayan tek oyuncusuydu. Fransız yıldızın arkasında oynayan kaptan , "Valbuena yeter ki her maçta böyle oynasın, savunmaya gelmesine gerek yok. onun yerine ben yaparım" diye konuştu. Hasta olduğu için maçı nefes almakta zorluk çekerek tamamlayan kaptan, geçmiş maçların aksine hücuma fazla katkı veremezken, iki ortası da adresi bulmadı.
    1. 13.11.2018
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