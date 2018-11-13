0.8’den 2’ye çıkardı – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    0.8’den 2’ye çıkardı

    0.8’den 2’ye çıkardı
    , yönetiminde çıkışa geçerek 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve bu sezon en iyi serisini yaptı. Koeman, 'de kendisinden önce görev yapan diğer üç Hollandalı teknik adama (Hiddink, Advocaat, Cocu) göre ilk 3 maçlar itibarıyla daha iyi bir grafik ortaya koydu. Cocu'yla 15 maçta 0.8 gol ortalamasında kalan Fenerbahçe, Koeman'la üç karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarsıp 2 gol ortalaması tutturdu. Kanarya, Cocu ile 15 resmi maçın 6'sında gol dahi atamamıştı.

    'KALICI OLMA YOLUNDA'
    Cocu'nun 3'lü defansını rafa kaldırıp 4'lü defansa dönen Koeman, Valbuena'yı da kazanarak farkını ortaya koydu; kazanan Fenerbahçe oldu. basını, "Koeman, Fenerbahçe'de kalıcı olma yolunda" haberleri yapmaya başladı
    1. 13.11.2018
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