0.8’den 2’ye çıkardı
'KALICI OLMA YOLUNDA'
Cocu'nun 3'lü defansını rafa kaldırıp 4'lü defansa dönen Koeman, Valbuena'yı da kazanarak farkını ortaya koydu; kazanan Fenerbahçe oldu. Hollanda basını, "Koeman, Fenerbahçe'de kalıcı olma yolunda" haberleri yapmaya başladı
- 13.11.2018
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
Toplam 1
Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
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Yorum
şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
0.8’den 2’ye çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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