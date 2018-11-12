Uçuran Hollandalı!

Karşılaşmanın ilk yarısında 19. dakikada Andre Ayew, 31. dakikada da Michael Frey'le goller bulan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler aldığı bu 3 puanla Süper Lig'deki 6 maçlık galibiyet hasretini de dindirdi. Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de Atiker Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonraki 6 haftada 4 beraberlik, 2 yenilgi almıştı. Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek Spor Toto Süper Lig'de 55 gün sonra galip geldi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle de puanını 13'e yükseltti.

İLK DEFA İKİ MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDI

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez üst üste iki resmi maç kazandı.

Bu sezonki 18. resmi maçını oynayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht galibiyetinden sonra Aytemiz Alanyaspor'u da geçerek, üst üste iki maç kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

KADIKÖY'DE HASRET BİTTİ

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek Süper Lig'de iç sahada 3 ay sonra galip gelmeyi de başardı.

Ligin ilk haftasında 11 Ağustos'ta konuk ettiği Bursaspor'u 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, ardından çıktığı 4 iç saha maçını da kazanamamış, ikişer beraberlikle yenilgi almıştı. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde lig galibiyeti hasretini de Akdeniz temsilcisi karşısında dindirdi.

11 MAÇ SONRA İLK YARIDA GOL

Fenerbahçe, tam 11 maç sonra ilk yarıda gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertliler, bu maça kadar oynadığı son 11 maçın ilk 45 dakikalarında gol sevinci yaşayamamıştı.

KADIKÖY'DE KOEMAN'A DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik sorumlu Erwin Koeman lehine tezahüratlar yaptı.

Teknik direktör Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla takımın başına geçen yardımcı antrenör Koeman yönetiminde Fenerbahçe, 3 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Takımın oynadığı futbolu beğenen taraftarlar, maçın sonunda "I love you Koeman." diye tezahüratlarda bulundu.

VALBEUNA GOL PASLARINA, FREY GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de Mathieu Valbeuna ve Frey'in son haftalardaki iyi performansları devam etti.

İlk golde de kaptığı topla büyük pay sahibi olan Valbuena, 31. dakikada Frey'in attığı golün de pasını verdi. Fransız futbolcu, Galatasaray ve Anderlecht maçlarında da birer gol pası vermişti.

Frey ise son 5 resmi maçın 4'ünde gol attı.

TARAFTARDAN VALBEUNA'YA BÜYÜK ALKIŞ

Fenerbahçeli taraftarlar, Fransız futbolcuları Valbuena'ya gösterdiği performans nedeniyle alkışladı.

Sarı-lacivertli takımın galibiyetinde önemli rol oynayan Fransız futbolcu için taraftarlar maç içinde birçok kez tezahürat yaptı.

Maçın 64. dakikasında yerini Yassine Benzia'ya bırakan Valbuena, tribünlerin büyük alkışını aldı. Valbuena da taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

ŞENER ÖZBAYRAKLI SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin sağ beki Şener Özbayraklı ikinci yarıda sakatlandı.

Maçın 53. dakikasında sakatlanan Şener, bu dakikada yerini İsmail Köybaşı'na bıraktı.