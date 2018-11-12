Şener sakatlandı
Fenerbahçe'nin sağ beki Şener Özbayraklı 53. dakikada sakatlık yaşadı.
6 FUTBOLCU YOKTU
Kanarya'da Alanyaspor maçı öncesi eksik futbolcuların çokluğu dikkat çekti. Cezalı Jailson ve Soldado yoktu. Sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Oğuz Kaan da kadroda yer almadılar. Volkan Demirel, Aatıf, Ozan ve Dirar da kadro dışı oldukları için forma giymediler.
- 12.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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