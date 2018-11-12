Şener sakatlandı – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Şener sakatlandı

    Şener sakatlandı

    'nin sağ beki Şener Özbayraklı 53. dakikada sakatlık yaşadı.

    Tecrübeli futbolcu bu dakikada kenara alındı, yerine dahil oldu. Şener'in durumunun bugün netleşeceği öğrenildi. Başarılı ismin, milli arada sakatlığını tamamen atlatması bekleniyor.

    6 FUTBOLCU YOKTU

    Kanarya'da maçı öncesi eksik futbolcuların çokluğu dikkat çekti. Cezalı Jailson ve yoktu. Sakatlıkları süren , , , Oğuz Kaan da kadroda yer almadılar. , Aatıf, Ozan ve Dirar da kadro dışı oldukları için forma giymediler.
    1. 12.11.2018
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