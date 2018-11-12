Kulübede kavga – Fotomaç – 12 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Kulübede kavga

    Kulübede kavga

    'un 2-0 geriye düşmesinin ardından konuk ekip teknik sorumlusu erken bir oyuncu değişikliğine gitti ve 35. dakikada ’in yerine oyuna Villafanez’i aldı.

    Bu karara çok sinirlenen önce sert tepki gösterdi, ardından kulübedeki ile tartıştı. Tartışma fazla uzamadan sona erdi.
    1. 12.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kulübede kavga haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN