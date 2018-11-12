Isla değil Pogba!

Sarı-lacivertlilerin ?Alanyaspor'u devirdiği mücadelede sahanın yıldız isimlerinden biri de Maurico İsla oldu. Bugüne kadar sağ bek performansıyla beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki futbolcu dün ön liberoda görev yaptı. İsla, adeta Manchester United'lı Paul Pogba gibi oynadı. Savunmada her topu kesen Şilili yıldız, oyunun kurulumunda da sorumluluk aldı. İsla, savunmadan aldığı topu hücum oyuncularına sorunsuz aktarmayı başardı. Ayew'in golünde de asisti yaptı. İsla "Hocamız ön liberoda oynayabildiğimi bilsin istedim ve bunu ona söyledim. daha önce birçok kez bu bölgede görev yapmıştım. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. İyi bir galibiyet oldu" dedi.