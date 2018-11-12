Isla değil Pogba! – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Isla değil Pogba!

    Isla değil Pogba!

    Sakatlık ve cezalar sebebiyle Erwin Koeman, Şilili yıldızı ön liberoda oynattı. İsla performansıyla göz doldurdu

    Sarı-lacivertlilerin ?'u devirdiği mücadelede sahanın yıldız isimlerinden biri de Maurico İsla oldu. Bugüne kadar sağ bek performansıyla beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki futbolcu dün ön liberoda görev yaptı. İsla, adeta 'lı gibi oynadı. Savunmada her topu kesen Şilili yıldız, oyunun kurulumunda da sorumluluk aldı. İsla, savunmadan aldığı topu hücum oyuncularına sorunsuz aktarmayı başardı. Ayew'in golünde de asisti yaptı. İsla "Hocamız ön liberoda oynayabildiğimi bilsin istedim ve bunu ona söyledim. daha önce birçok kez bu bölgede görev yapmıştım. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. İyi bir galibiyet oldu" dedi.

    1. 12.11.2018
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