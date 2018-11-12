Isla değil Pogba!
Sakatlık ve cezalar sebebiyle Erwin Koeman, Şilili yıldızı ön liberoda oynattı. İsla performansıyla göz doldurdu
Sarı-lacivertlilerin ?Alanyaspor'u devirdiği mücadelede sahanın yıldız isimlerinden biri de Maurico İsla oldu. Bugüne kadar sağ bek performansıyla beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki futbolcu dün ön liberoda görev yaptı. İsla, adeta Manchester United'lı Paul Pogba gibi oynadı. Savunmada her topu kesen Şilili yıldız, oyunun kurulumunda da sorumluluk aldı. İsla, savunmadan aldığı topu hücum oyuncularına sorunsuz aktarmayı başardı. Ayew'in golünde de asisti yaptı. İsla "Hocamız ön liberoda oynayabildiğimi bilsin istedim ve bunu ona söyledim. daha önce birçok kez bu bölgede görev yapmıştım. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. İyi bir galibiyet oldu" dedi.
- 12.11.2018
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sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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