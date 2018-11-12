Frey boş geçmiyor – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Frey boş geçmiyor

    Frey boş geçmiyor

    24 yaşındaki forvet, ’ten sonra dün de filelerini sarsarak 2’de 2 yaptı

    F.Bahçe'nin sezon başında 'nin Zürich takımından transfer ettiği son 2 resmi müsabakada 2 gol atarak takımının gol yükünü sırtlayan isimler arasında yer aldı. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında müsabakasında gol atan Frey, 'de de 'u boş geçmedi. Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasının 31. dakikasında 'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Frey kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımının 2. golünü attı.

    GOLLERE DEVAM EDECEĞİM

    Michael Frey bütün resmi müsabakalarda formasıyla 12 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi. 24 yaşındaki futbolcu dün maç sonrası, "Kazanmamız önemlişdi ve bunu başardık. Gerçekten de bu galibiyet bizi biraz olsun rahatlattı. Ben de gollerime devam edeceğim" dedi.
    1. 12.11.2018
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