De Souza destek verdi
Kanarya'nın sezon başında 12 milyon euro’ya sattığı Josef De Souza, Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.
SERGEN HOCA TRİBÜNDEYDİ
Alanyaspor'da göreve gelen teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynanan maçı tribündeki yerinden takip etti. Yalçın'ın görevine bu maçtan sonra başlayacağı bildirildi. Sergen Yalçın'ın yerine altyapı antrenörü olan Mustafa Camunak takımın başında sahaya çıktı.
- 12.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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