De Souza destek verdi – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    De Souza destek verdi

    De Souza destek verdi

    Kanarya'nın sezon başında 12 milyon euro’ya sattığı Josef De Souza, karşılaşmasını tribünden takip etti.

    Brezilyalı yıldız futbolcu, sarı- lacivertlilerin gollerinde büyük sevinç yaşadı. Sambacı, açıklamalarında gönlünün her zaman F.Bahçe için atacağını söylemişti.

    SERGEN HOCA TRİBÜNDEYDİ

    'da göreve gelen teknik direktör , ile oynanan maçı tribündeki yerinden takip etti. Yalçın'ın görevine bu maçtan sonra başlayacağı bildirildi. 'ın yerine altyapı antrenörü olan Mustafa Camunak takımın başında sahaya çıktı.
    1. 12.11.2018
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