Ayew’den üçüncü gol – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Ayew’den üçüncü gol

    Ayew’den üçüncü gol

    'nin hücum oyuncusu iyi futbolunu golle süsledi.

    Ganalı yıldız, İsla'dan aldığı topta önünü boşalttı. Harika bir vuruşla Alanyaspor ağlarını havalandırdı. bu sezon ve Beşiktaş'tan sonra 3. golünü kaydetmeyi başardı.

    TEK İSMİ DEĞİŞTİRDİ

    Teknik Direktörü Erwin Koeman, Anderlecht maçı kadrosundan sadece 1 ismi değiştirdi. Cezalı olan Jailson dünkü karşılaşmada forma giymedi. Yerine İsla oynadı. Koeman'ın sahaya sürdüğü kadro ve oynattığı futbol bir kez daha beğeni kazandı. Taraftarlar karşılaşma sonunda Hollandalı hocayı ayakta alkışladı
    1. 12.11.2018
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