Ayew’den üçüncü gol
Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Andre Ayew iyi futbolunu golle süsledi.
TEK İSMİ DEĞİŞTİRDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Anderlecht maçı kadrosundan sadece 1 ismi değiştirdi. Cezalı olan Jailson dünkü karşılaşmada forma giymedi. Yerine İsla oynadı. Koeman'ın sahaya sürdüğü kadro ve oynattığı futbol bir kez daha beğeni kazandı. Taraftarlar karşılaşma sonunda Hollandalı hocayı ayakta alkışladı
- 12.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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