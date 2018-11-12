Andre Ayew'den Cocu - Koeman kıyaslaması
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    'den Cocu - Koeman kıyaslaması

    Andre Ayew'den Cocu - Koeman kıyaslaması

    Fenerbahçeli oyuncu , Aytemiz Alanyaspor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

    Ayew'in açıklamaları şu şekilde:
    "İyi bir maç çıkardık, maça da iyi başladık. Alanya'nın iyi oyuncuları var ama iyi bir periyottayız. ile berabere kaldık ve Anderlecht'i yendik. Bu maça öz güvenli geldik. Bugün iyi savaştık. Ben de arkadaşlarımı daha iyi tanımaya, onların yapacaklarını daha iyi görmeye başladım. İyi bir maç çıkardık.
    Cocu'nun da çok iyi tarzı vardı, onun zamanında da elimizden gelenin en iyisini yapmayı denedik. İşler iyi gitmedi. Biz Cocu varken de, Koeman varken de elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. Futbol böyledir, kafanızı kaldırıp en iyisini yapmanız gerekir."

    1. 11.11.2018 20:49
    2. Güncelleme: 12.11.2018 07:55
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