6 farklı isim attı – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    6 farklı isim attı

    6 farklı isim attı

    Kanarya'nın ’de attığı son altı golün tamamı farklı oyunculardan geldi.

    İşte rakip fileleri sarsan futbolcular: İslam Slimani, Eljif Elmas, Andre Ayew, Michael Frey, , Jailson. Son zamanlarda ligin sonlarında yer alan F.Bahçe dünkü galibiyet ile derin bir nefes aldı ve rahatladı.

    1. 12.11.2018
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