6 farklı isim attı

İşte rakip fileleri sarsan futbolcular: İslam Slimani, Eljif Elmas, Andre Ayew, Michael Frey, Mathieu Valbuena, Jailson. Son zamanlarda ligin sonlarında yer alan F.Bahçe dünkü Alanyaspor galibiyet ile derin bir nefes aldı ve rahatladı.