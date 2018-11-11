Yalçın uyarısı – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Yalçın uyarısı

    Yalçın uyarısı
    'da yaşanan hoca değişikliği teknik heyetin en büyük endişesi... Turuncu- beyazlı oyuncuların, yeni teknik direktörleri 'a kendilerini göstermek için daha fazla gayretli olacağı vurgulandı. 'Dikkatli olun' uyarısı yapıldı.

    YENEBİLİRİZ!
    Sergen Yalçın, sözleşmeyi imzalamasına rağmen bugün takımın başında yer almayacak. Alanyaspor'u antrenör Mustafa Camunak sahaya çıkaracak. Haftaya işbaşı yapacak olan Yalçın, "Ligde herkes iyi savaşıyor. Hiç belli olmaz. Kazanabiliriz de" diyerek iddialı konuştu.
    1. 11.11.2018
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