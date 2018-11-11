Yalçın uyarısı
YENEBİLİRİZ!
Sergen Yalçın, sözleşmeyi imzalamasına rağmen bugün takımın başında yer almayacak. Alanyaspor'u antrenör Mustafa Camunak sahaya çıkaracak. Haftaya işbaşı yapacak olan Yalçın, "Ligde herkes iyi savaşıyor. Hiç belli olmaz. Kazanabiliriz de" diyerek iddialı konuştu.
- 11.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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