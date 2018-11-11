Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe Kulübünün başkan vekili Semih Özsoy, ihtiyaçları olan bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özsoy, maçın ikinci yarısında ilk yarıya oranla yeteri kadar iyi oynayamadıklarını belirtti.

Verdikleri destekten ötürü taraftarlara teşekkür eden Özsoy, "Uzun süredir görmediğimiz bir taraftardı. Onların da katkısıyla ve etkisiyle iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyoruz. Muhteşem ateşleyici bir taraftar vardı. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, farklılığı buradan geliyor. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip biraz daha toparlanıp daha iyi sonuçlarla devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Koeman'dan memnunuz"

Semih Özsoy, teknik sorumlu Erwin Koeman'dan memnun olduklarını dile getirdi.

Takımda çok iyi bir ahenk oluştuğunu aktaran Özsoy, Hollandalı çalıştırıcının neler yapabileceğini zamanın göstereceğini ifade etti.

Galatasaray derbisinin ardından konuşmamayı tercih ettiklerini vurgulayan Özsoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Hangi takımın olduğu önemli değil ama biz takımların antrenörleriyle herhangi bir diyaloğa girmek istemiyoruz. Yönetim kurulu üyeleri ve başkanların verdiği açıklamalar bizce hoş değil. Spor Bakanımızın liderliğinde İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, federasyon başkanı ve tüm kulüplerin olduğu toplantıda gündeme gelmişti. Olduğu takdirde böyle şeylerin yapıcı olduğu söylenmişti. Kışkırtıcı eylemlerden kaçınması söylenmişti. Biz de bunlara uyan bir kulübüz. Federasyon kurallarına uyarız. Konuşmamayı tercih etmiştik. Konuşmanın bir cezası olmadığını gördük."

Kin ve nefretten uzak bir kulüp olduklarını hatırlatan Özsoy, şunları aktardı:

"Cezalar bizim tarafımızdan adil değil. Hem yönetici hem futbolcu anlamında. Oyunu çirkinleştiren ve adeta buralara gelmesini sağlayan oyuncu sarı kartla cezalandırılmadı, adeta ödüllendirildi. Defalarca seyredilen VAR sayesinde düzeltilecek kararlar düzeltilmedi. Biz bekledik. Sessizliğimiz yanlış anlaşıldı. Suçluluk duygusuyla çok hata yapan çok konuşur, bir kez daha gördük. Bundan sonra bizim savunma zamanımız geldi. Arkadaşlar çok iyi hazırlanıyor gerekli savunmaları verecekler. Federasyonumuzda bize göre yaptığı bazı hataları telafi yoluna gidecektir."

Derbi maçının ardından koridorlarda yaşanan çirkin olaylardan haberdar olmadıklarını vurgulayan Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray stadyumunu bilenler bilir. Bizim maçı seyrettiğimiz yerle soyunma odasında uzak bir mesafe var. Maç bitince aşağıya indiğimizde yaşanan çirkin olaylardan haberimiz yoktu. Biz sadece oyuncu ve teknik kadroyu gördük. Fatih Terim'in uzattığı eli sıkmak kadar doğal bir şey yoktur, bizi sakinliğe davet ettiler. Bu arada yaşananlar yaşandı. Açıklamalardan haberimiz yoktu. Ben o sıcağı sıcağına yaptığım açıklamada, 'Hasan hocada sıkıntı var' dedim. O gün çok önemli gündü, Koray kardeşimizi kaybetmiştik. Fazla da uzağa gitmeden konuyu kapattık. Uzatılan eli sıktık. Mustafa başkan ve yönetime teşekkür ettik. Bizim (akreditasyon) kartlarımız çimlere Abdurrahim Albayrak gibi çıkmaya da yeterli. Biz onların peşinde koşmadık. Oyuncularımıza hakim olduk. Türkiye'de bir yalan söyleniyor doğru söyleyen doğruyu ispatla mükellef oluyor. Kabadayılık yapanların ayıbı yok ama verildiğinde var. Dolayısıyla kelimelere takılmamak lazım. Sözlerimizin arkasındayız. Başkan ve liderimiz Ali Koç'tur. Kim ne hak ediyorsa üstüne alsın."

Özsoy, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketini getirenlere teşekkür ederek, öncü olmanın mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.