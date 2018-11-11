Potada rakıp Bahçeşehır – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Potada rakıp Bahçeşehır

    Potada rakıp Bahçeşehır
    Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçında Baskonia'yı yenerek 5. galibiyetini alan takımı, doludizgin yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son haftanın ardından 3. sıraya yerleşti. Öte yandan , Tahincioğlu Süper Ligi 6. haftasında bugün Bahçeşehir Koleji'ne rakip olacak. Mücadele 20.00'de başlayacak. Kanarya, ligde ise 5'te 5 yaptı.
    1. 11.11.2018
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