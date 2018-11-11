Manchester City 3-1 Manchester United – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    3-1

    Manchester City 3-1 Manchester United

    'in 12. haftasında oynanan derbi mücadelesinde , sahasında 'ı 3-1 mağlup etti. 86. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

    İngiltere Premir Lig'de , Etihad Stadyumu'nda 'ı konuk etti. Mücadeleye çok etkili başlayan ev sahibi ekip 12. dakikada David Silva ile 1-0 öne geçti. İlk yarının ilerleyen dakikalarında iki takımın ataklarında da sonuç çıkmayınca City soyunma odasına 1-0 önde girdi. Pep Guardiola'nın öğrencileri ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada Sergio Agüero farkı 2'ye çıkardı. 58. dakikada Martial penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirse de maçta son sözü 86. dakikada söyledi ve Manchester City, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    Bu skorla puanını 32'ye yükselten City, zirvede yer aldı. Manchester United ise 20 puanda kalarak 8. sırada kaldı.
    1. 11.11.2018 21:43
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