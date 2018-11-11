Kayıpta zirvede – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Kayıpta zirvede

    Kayıpta zirvede
    Expansion.com sitesi, Avrupa borsalarında işlem gören futbol kulüpleriyle ilgili analiz yayınladı. F.Bahçe ve G.Saray, 2018 yılında en çok değer kaybeden kulüpler olarak gösterildi. İki takımın hisseleri yüzde 80'e varan düşüş yaşadı. 2018'de en çok değer kazanan kulüp ise % 63 artışla oldu.
    1. 11.11.2018
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