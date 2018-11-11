Görüşme odasına – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Görüşme odasına

    Görüşme odasına

    Alt yapıdaki hocalardan Ozan’la ilgili bilgi alan çalıştırıcı, 23 yaşındaki oyuncunun kafa olarak hazır olduğuna inanırsa gelecek haftadan itibaren tekrar A takıma dahil edecek

    Sakat ve cezalı isimlerin çok olduğu 'de, 'ın affedilme ihtimali geçtiğimiz günlerde tekrar konuşulmaya başlanmıştı. Gelen haberlere göre bu konuda kararı Erwin Koeman'ın vereceği bildirildi. çalıştırıcının, 23 yaşındaki orta saha oyuncunun durumunu yakından takip ettiği hatta alt yapıdaki hocalarla antrenman ve maçlardaki performansı hakkında bilgi aldığı bildirildi. Burada olumlu görüşler alan Koeman'ın bir de 'la görüşeceği kaydedildi. Bu gelişmeye göre fizik olarak A takıma dönmeye hazır olan Ozan'la bire bir görüşme yapacağı belirtilen Koeman'ın, kafa yapısı olarak da hazır olduğunu düşünmesi durumunda Ozan'ı yeniden A takıma alacağı ifade edildi. Ozan'ın görüşmedeki gidişata göre gelecek haftaki deplasmanında kadroda olabileceği dile getirildi. 'de ve Oğuz Kağan'ın sakatlığı var. İyileşen 'ın ise hemen forma giymesi zor. Jailson cezalı durumda, Reyes ise teknik heyet tarafından tercih edilmiyor.
    1. 11.11.2018
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