Frey’le düelloya çıkmak isterim – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    ’le düelloya çıkmak isterim

    <a href="/index/frey?id=3c9b9fa7-e7a6-4fe6-9c38-916e8adf6157" class="" rel="tag">Frey</a>’le düelloya çıkmak isterim
    Michael 'ın Zurich'ten takım arkadaşı Adrian , eski takım arkadaşıyla mücadele etmek istediğini söyledi. , " ile düelloya çıkmayı çok isterdim. Avrupa Ligi gruplarında iyi durumdalar. ile birlikte gruptan çıkabilirler" dedi.
    1. 11.11.2018
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