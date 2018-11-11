Fenerbahçe'den Alanyaspor maçına özel 'magenta' forma!
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    'den maçına özel 'magenta' forma!

    Fenerbahçe'den Alanyaspor maçına özel 'magenta' forma!

    Kulübü, maçı ile ilgili bir açıklama yayınladı

    'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

    "Milyonlarca taraftarı ve sahip olduğu potansiyel ile Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden ve sivil toplum kuruluşlarından olan Fenerbahçe Spor Kulübü, toplumsal farkındalık için harekete geçti.

    Bu adım ile sporda ve özellikle futbolda, dünyada bir ilki gerçekleştiren Fenerbahçe, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi tarafından hayata geçirilen HeForShe hareketi ile güçlerini birleştirdi.

    'Erkeğin desteği olmazsa ayrımcılık son bulamaz' mantığıyla yola çıkılan; tüm dünyada 1.3 milyon erkek destekçiye ve 2 milyonun üzerinde kadın-erkek destekçiye ulaşan HeForShe hareketinin logosunu kolunda taşıyacak Fenerbahçe Futbol A Takımı ayrıca ilk maça özel olarak daha önce hiç yapılmamış bir adım atacak.



    Fenerbahçe Futbol A Takımımız, forma sırt numaraları ve isimlerini, sadece Aytemiz maçına özel olarak, HeForShe logosunun rengi olan Magenta renginde yaparak çıkacak.

    Fenerbahçe'nin efsane Çubuklu forması, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla tarihinde ilk kez farklı bir renkle buluşacak.

    Magenta Rengi Hakkında: HeForShe hareketinin, Pembe ve Mavi'nin eşit oranda karışımı ile elde edilen kurumsal rengidir."

    1. 11.11.2018 15:37
    2. Güncelleme: 11.11.2018 15:59
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