Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de son olarak deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde karşılaştığı Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 mağlup etmişti. Phillip Cocu'nun gidişinin ardından teknik sorumlu Erwin Koeman ile iyi bir hava yakalayan sarı-lacivertliler, kazanıp ligde de çıkışa geçmek istiyor.

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beINSPORT1'den naklen yayınlanacak.

6 MAÇTIR 3 PUANA HASRET

Konuk Aytemiz Alanyaspor da kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak. Ligde oynadığı son 4 maçından puansız ayrılan güney ekibi, teknik direktör Mesut Bakkal ile geçtiğimiz hafta yollarını ayırmıştı. Bakkal'dan boşalan göreve getirilen Sergen Yalçın, bugün sahada olmasa da takıma maç öncesinde taktikleri verecek. Yalçın, Kadıköy'den güzel bir sonuçla ayrılarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ligde 6 maçtır kazanamayan (4 beraberlik, 2 yenilgi) Fenerbahçe'nin karşılaşma öncesi 10 puanı bulunuyor. Alanyaspor ise 12 puanda.

RESMEN DÜŞME HATTINDA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un dün Göztepe'yi 2-1 mağlup etmesiyle birlikte Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 16. sıraya gerileyerek düşme hattına girdi. 10 puanı bulunan sarı-lacivertliler, bugün Alanyaspor'u yenemezse haftayı küme düşme potasının içinde tamamlayacak. Karşılaşma bu açıdan da Fenerbahçe için ayrı bir önem kazandı.

VALBUENA YİNE EN BÜYÜK KOZ

Sarı-lacivertli takımın en büyük kozu yine Mathieu Valbuena olacak. Son iki maçta 2 gol, 2 asistle takımı sırtlayan Fransız yıldız, sol kanattan hücumu organize edecek. Ayew ve Eljif de ona destek verecek. Slimani ile Frey ise ileri uçta alacakları paslarla gol arayacaklar.

JAİLSON'UN FORMASINA 4 ADAY

Derbideki olaylardan 8 maç ceza alan Jailson ile 6 maç ceza çıkan Soldado, Alanya maçıyla cezalarını çekmeye başlayacak. Özellikle Jailson'un yerine ön liberoda kime görev verileceği teknik heyeti düşündürüyor. Isla bir adım önde. Reyes, Roman, İsmail diğer adaylar. Son karar bugün verilecek.