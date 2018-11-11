Fenerbahçe Alanyaspor maçında 31 bin taraftar – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    maçında 31 bin taraftar

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a> maçında 31 bin taraftar

    ile Aytemiz arasında oynanan müsabakayı 31.216 sarı-lacivertli taraftar takip etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 'nin 'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi 31.216 biletli seyirci izledi. 90 dakika boyunca takımlarına destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.
    1. 11.11.2018 20:07
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