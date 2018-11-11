Ata’ya saygı
Sarı-lacivertli oyuncular son antrenmanı dün yapıp tesislerde kampa girdi. İdmanda pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yılında, Fenerbahçe de Anıtkabir'deydi... Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener'in ailesi ve taraftarlar mozoleye çiçek bırakıp, saygı duruşunda bulundu.
- 11.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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