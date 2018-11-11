Ata’ya saygı – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Ata’ya saygı

    Ata’ya saygı

    Sarı-lacivertli oyuncular son antrenmanı dün yapıp tesislerde kampa girdi. İdmanda pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi

    , ?Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayarak, kampa girdi. Teknik direktör Erwin Koeman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Oyuncular daha sonra tesislerde kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.

    ANITKABiR'E ÇIKARMA
    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yılında, de Anıtkabir'deydi... Başkan , yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden Koray Şener'in ailesi ve taraftarlar mozoleye çiçek bırakıp, saygı duruşunda bulundu.
    1. 11.11.2018
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