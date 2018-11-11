Andre Ayew'den Cocu - Koeman kıyaslaması
Fenerbahçeli oyuncu Andre Ayew, Aytemiz Alanyaspor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.
Ayew'in açıklamaları şu şekilde:
"İyi bir maç çıkardık, maça da iyi başladık. Alanya'nın iyi oyuncuları var ama iyi bir periyottayız. Galatasaray ile berabere kaldık ve Anderlecht'i yendik. Bu maça öz güvenli geldik. Bugün iyi savaştık. Ben de arkadaşlarımı daha iyi tanımaya, onların yapacaklarını daha iyi görmeye başladım. İyi bir maç çıkardık.
Cocu'nun da çok iyi tarzı vardı, onun zamanında da elimizden gelenin en iyisini yapmayı denedik. İşler iyi gitmedi. Biz Cocu varken de, Koeman varken de elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. Futbol böyledir, kafanızı kaldırıp en iyisini yapmanız gerekir."
- 11.11.2018 20:49
- Güncelleme: 11.11.2018 21:17
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Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Toplam 4
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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