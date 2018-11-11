Alternatif yoktu – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    yoktu

    <a href="/index/alternatif?id=2c1e6c54-94e4-4fc5-99cf-5f1fb13ab223" class="" rel="tag">Alternatif</a> yoktu
    Al Ahli'ye satılan Josef De Souza, 'la yan yana oynaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Brezilyalı ön libero, taraftarın bu olaya duygusal yaklaştığını belirterek, "Benim oynadığım dönemde bundan başka bir alternatifin takım içinde yoktu" dedi.
    1. 11.11.2018
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