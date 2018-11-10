Valbuena plan bozdu

Haber sitesi HLN, mağlubiyeti "Anderlecht'in Avrupa macerası bitti" başlığıyla duyurdu. Fenerbahçe'nin Slimani ile etkili olduğu belirtilen haberde, "Valbuena'nın golü planları bozdu" denildi. Nieuwsblad haber sitesi ise Anderlecht'in ikinci yarıda oyunun kontrolünü kaybettiğine dikkat çekti.