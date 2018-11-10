Valbuena plan bozdu
Fenerbahçe Anderlecht zaferi Belçika basınında geniş yer buldu.
Haber sitesi HLN, mağlubiyeti "Anderlecht'in Avrupa macerası bitti" başlığıyla duyurdu. Fenerbahçe'nin Slimani ile etkili olduğu belirtilen haberde, "Valbuena'nın golü planları bozdu" denildi. Nieuwsblad haber sitesi ise Anderlecht'in ikinci yarıda oyunun kontrolünü kaybettiğine dikkat çekti.
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
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Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
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Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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