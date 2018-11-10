Valbuena plan bozdu – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Valbuena plan bozdu

    Valbuena plan bozdu

    Anderlecht zaferi basınında geniş yer buldu.

    Haber sitesi HLN, mağlubiyeti "Anderlecht'in Avrupa macerası bitti" başlığıyla duyurdu. 'nin Slimani ile etkili olduğu belirtilen haberde, "Valbuena'nın golü planları bozdu" denildi. Nieuwsblad haber sitesi ise Anderlecht'in ikinci yarıda oyunun kontrolünü kaybettiğine dikkat çekti.

    1. 10.11.2018
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