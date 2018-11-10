"Şans Fenerbahçe'nin yanındaydı!" – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    "Şans 'nin yanındaydı!"

    "Şans Fenerbahçe'nin yanındaydı!"

    Anderlecht'in futbolcusu Kums, ’nin şansla kazandığını söyledi.

    Belçika basınına konuşan Kums, "Skor çok üzücü. Avrupa'ya veda ettik ve bu da utanç verici bir talo. Ancak oyunu değerlendirecek olursak bizden iyi oynamadı. Şans Fenerbahçe'nin yanındaydı. Oyuna daha uzun süre hakim olan taraf bizdik

    1. 10.11.2018
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