Belçika basınına konuşan Kums, "Skor çok üzücü. Avrupa'ya veda ettik ve bu da utanç verici bir talo. Ancak oyunu değerlendirecek olursak Fenerbahçe bizden iyi oynamadı. Şans Fenerbahçe'nin yanındaydı. Oyuna daha uzun süre hakim olan taraf bizdik