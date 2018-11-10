"Şans Fenerbahçe'nin yanındaydı!"
Anderlecht'in futbolcusu Kums, Fenerbahçe’nin şansla kazandığını söyledi.
Belçika basınına konuşan Kums, "Skor çok üzücü. Avrupa'ya veda ettik ve bu da utanç verici bir talo. Ancak oyunu değerlendirecek olursak Fenerbahçe bizden iyi oynamadı. Şans Fenerbahçe'nin yanındaydı. Oyuna daha uzun süre hakim olan taraf bizdik
- 10.11.2018
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Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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