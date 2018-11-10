Groningen beni istiyor! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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HEPSİ
    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    beni istiyor!

    Groningen beni istiyor!

    Koeman, ülkesinin ekiplerinden ’in kendisine ilgisi olduğunu söyledi.

    Sarı-lacivertli çalıştırıcı, ", yetiştiğim, kariyerimi bitirdiğim kulüp. Henüz bir teklif almadım, kimse ile de görüşmedim. Gelecek ne gösterir bilemiyorum. Bu yıldızlarda yazılı. Tek bir şey var; hiçbir şey yanlış değil" dedi.
    1. 10.11.2018
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