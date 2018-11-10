Goller ikinci yarıda

Kanarya'da bu sezon ilk yarılarda gol atmakta zorluk çekiyor. 17 resmi maça çıkan sarılacivertliler, 14 maçta ilk yarı gol sevinci yaşayamadı.

Fener, ilk yarısında gol attığı 3 maçta ise birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. 17 maçın sadece 3'ünde ilk devre gol atan F.Bahçe, bunların 2'sinde soyunma odasına önde gitti. Kanarya, bu sezon attığı 17 golün 4'ünü ilk yarılarda bulurken, 13'ü ikinci yarılarda geldi