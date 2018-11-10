Fenerbahçeliler Ata'nın huzurunda
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80'inci yılında yüzbinler Anıtkabir'e akın etti.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80'inci yılında yüzbinler Anıtkabir'e akın etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ata'nın huzuruna çıktı. Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerinin katılım gösterdiği ziyarette Galatasaray derbisi öncesinde hayatını kaybeden Koray Şener'in ailesi de yer aldı.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce üniversite öğrencisi ve Fenerbahçe taraftarı Anadolu Meydanı'nda toplandı. Aslanlı yoldan yürüyen taraftarlar Atatürk'ü ebedi istirahatgahında andı.
Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Koray Şener'in ailesi ve Fenerbahçeli taraftarlar mozoleye çiçek bıraktı.
- 10.11.2018 16:16
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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