Fenerbahçeliler Ata'nın huzurunda – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçeliler Ata'nın huzurunda

    Fenerbahçeliler Ata'nın huzurunda

    Ulu Önder 'ün ebediyete intikal edişinin 80'inci yılında yüzbinler Anıtkabir'e akın etti.

    Ulu Önder 'ün ebediyete intikal edişinin 80'inci yılında yüzbinler Anıtkabir'e akın etti.

    Fenerbahçeli taraftarlar, Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ata'nın huzuruna çıktı. Başkan ile yönetim kurulu üyelerinin katılım gösterdiği ziyarette derbisi öncesinde hayatını kaybeden 'in ailesi de yer aldı.

    'nin dört bir yanından gelen binlerce üniversite öğrencisi ve taraftarı 'nda toplandı. Aslanlı yoldan yürüyen taraftarlar Atatürk'ü ebedi istirahatgahında andı.

    Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, 'in ailesi ve Fenerbahçeli taraftarlar mozoleye çiçek bıraktı.

    1. 10.11.2018 16:16
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