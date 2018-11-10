Sarı lacivertli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Berke Özer, geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin öncesinde hayatını kaybeden taraftar Koray Şener'in evinde ailesini ziyaret etti.



Fenerbahçe yönetimi, Koray Şener'in Kocaeli'ndeki cenazesinden önce Ülker Stadı'nda anma töreni düzenleyerek, 20 yaşındaki Şener'i son yolculuğuna sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte uğurlamıştı.



Öte yandan Ali Koç ve yönetimi, dün de Şener ailesini statta ağırlamıştı.



