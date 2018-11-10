Fenerbahçe Kaptanı Hasan Ali Kaldırım'dan örnek davranış
Fenerbahçeli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Berke Özer, Koray Şener'in evine ailesini ziyarete gitti.
Sarı lacivertli futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Berke Özer, geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin öncesinde hayatını kaybeden taraftar Koray Şener'in evinde ailesini ziyaret etti.
Fenerbahçe yönetimi, Koray Şener'in Kocaeli'ndeki cenazesinden önce Ülker Stadı'nda anma töreni düzenleyerek, 20 yaşındaki Şener'i son yolculuğuna sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte uğurlamıştı.
Öte yandan Ali Koç ve yönetimi, dün de Şener ailesini statta ağırlamıştı.
- 9.11.2018 18:57
- Güncelleme: 10.11.2018 01:50
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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