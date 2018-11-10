Fenerbahçe Kaptanı Hasan Ali Kaldırım'dan örnek davranış – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Kaptanı 'dan örnek davranış

    Fenerbahçe Kaptanı Hasan Ali Kaldırım'dan örnek davranış

    Fenerbahçeli futbolcular , ve , 'in evine ailesini ziyarete gitti.

    Sarı lacivertli futbolcular , ve , geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray - derbisinin öncesinde hayatını kaybeden taraftar 'in evinde ailesini ziyaret etti.

    Fenerbahçe yönetimi, Koray Şener'in Kocaeli'ndeki cenazesinden önce Ülker Stadı'nda anma töreni düzenleyerek, 20 yaşındaki Şener'i son yolculuğuna sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte uğurlamıştı.

    Öte yandan ve yönetimi, dün de Şener ailesini statta ağırlamıştı.

    1. 9.11.2018 18:57
    2. Güncelleme: 10.11.2018 01:50
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