Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    , maçına hazır

    Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

    , 'in 12. haftasında yarın ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanda oyuncular, üç grup halinde pas çalışması yaptı. Daha sonra çift kale maç oynayan sarı-lacivertliler, son bölümde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

    Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

    1. 10.11.2018 20:43
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