Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanda oyuncular, üç grup halinde pas çalışması yaptı. Daha sonra çift kale maç oynayan sarı-lacivertliler, son bölümde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
- 10.11.2018 20:43
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
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sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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