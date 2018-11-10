Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'u 5-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, futbolcularının maça iyi konsantrasyon sağladığını ve yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiklerini söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor karşısında mükemmel bir performans sergileyerek 5-0 kazanmasını bildiklerini belirtti.

Bu sonucu beklemediklerini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"Daha zor bir maç olacağını düşünüyordum ama futbolcularım maçın ilk saniyesinden 95. dakikaya kadar iyi konsantrasyon sağladılar, yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Bundan önceki maçlarda o yakaladığımız pozisyonları o kadar iyi değerlendiremiyorduk. Sahaya çıktığımızda baskılı oynadık, rakibi kalemize yaklaştırmamaya çalıştık, bunu ikinci yarı da çok iyi yaptık. Rakip 2-0'dan sonra birkaç pozisyon buldu, golünü atabilirdi ama kalecimiz Farnolle mükemmel bir performans gösterdi. Futbolcularımı kutluyorum."

Ligdeki hedefleriyle ilgili soruya Bulut "Şu an sıralamaya baktığımızda maç fazlamızla ikinci sıradayız. Çok umut verici. Bizim hedefimiz ilk 10 içerisinde olabilmek, hatta daha iyisini de yapabiliyorsak yapabilmek." cevabını verdi.

Erol Bulut, adının Fenerbahçe ile anıldığı belirtilerek yöneltilen soru üzerine de "Ben şu an Malatyaspor'un hocasıyım. Burada hedeflerimiz var. O hedefleri başarmak istiyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bunu en iyi şekilde götürmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.