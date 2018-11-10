Barış göreve hazır!

Bu sezon 2'si ilk 11, 2'si de sonradan olmak üzere 4 maçta görev yapan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, "Her zaman en iyi şekilde hazırlanıyorum. Görev verildiğinde hep hazır bekliyor olacağım. Kimin oynayacağı elbette hocanın kararıdır. Benim yapabileceğim şey var gücümle çalışmalarımı sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.