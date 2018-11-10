Barış göreve hazır! – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Barış göreve hazır!

    Barış göreve hazır!

    Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı, forma giyeceği zamanı bekliyor.

    Bu sezon 2'si ilk 11, 2'si de sonradan olmak üzere 4 maçta görev yapan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, "Her zaman en iyi şekilde hazırlanıyorum. Görev verildiğinde hep hazır bekliyor olacağım. Kimin oynayacağı elbette hocanın kararıdır. Benim yapabileceğim şey var gücümle çalışmalarımı sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 10.11.2018
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