Barış göreve hazır!
Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı, forma giyeceği zamanı bekliyor.
Bu sezon 2'si ilk 11, 2'si de sonradan olmak üzere 4 maçta görev yapan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, "Her zaman en iyi şekilde hazırlanıyorum. Görev verildiğinde hep hazır bekliyor olacağım. Kimin oynayacağı elbette hocanın kararıdır. Benim yapabileceğim şey var gücümle çalışmalarımı sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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