Yöneticiler yemekte – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Yöneticiler yemekte

    Yöneticiler yemekte
    F.Bahçe-Anderlecht maçı öncesinde Başkan ile yöneticiler, ekibinin başkan ve yöneticilerini yemekte ağırladı. Anderlecht Başkanı Marc Coucke ve delegeleri, F.Bahçe'nin anı defterine yazı yazdı. Forma hediye edildi.
    1. 9.11.2018
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