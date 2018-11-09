Ulusoy yarıyor – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    yarıyor

    Ulusoy yarıyor
    'nin, 'de pazar günü evinde yapacağı Aytemiz maçının hakemi Alper oldu. Sarı lacivertliler, Ulusoy'un yönetiminde 8 maça çıktı. Kanarya bu maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
    1. 9.11.2018
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