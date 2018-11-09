UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Anderlecht'i 2-0 yenen Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Anderlecht'i 2-0 yenen Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.
UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcuları arasında, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu 34 yaşındaki Valbuena'ya da yer verildi.
D Grubu'nda Fenerbahçe'nin Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 yendiği maçta Valbuena, birer gol ve asistle skora doğrudan katkı sağlamıştı. Diğer adaylar arasında, Salzburg'dan Takumi Minamino, Olympiakos'tan Kostas Fortunis ve Eintracht Frankfurt'tan Mijat Gacinovic yer aldı.
Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA'nın internet sitesinde devam ediyor.
- 9.11.2018 13:03
-
Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
elinden mi kaçırdı arkadaş adamların geldiği etkili atak sayısı bir elin parmaklarını geçmez bjk 10 atak yapıp doğru düzgün gol atmakta zorlanıyor nasıl iştir
-
Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
cascan golcüsü olmayan,nefesi kesilen BJK ve genç dinamikGENK.Çok bilelerin aldıkları golcüler neredeler acaba? Kuş elden kaçınca bakalım ne olacak
-
Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
thebarbaros ne elinden kaçırdısı yahu ! maçı izlemediniz galiba ! tesadüfi bir golle öne geçtik, adamlar dağıtacaktı, elinden kaçırmış !
UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.