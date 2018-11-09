UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    , Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi

    UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi

    'nde konuk ettiği Anderlecht'i 2-0 yenen 'nin Fransız futbolcusu , haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

    'nde konuk ettiği Anderlecht'i 2-0 yenen 'nin Fransız futbolcusu , haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

    UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcuları arasında, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu 34 yaşındaki Valbuena'ya da yer verildi.

    D Grubu'nda Fenerbahçe'nin temsilcisi Anderlecht'i 2-0 yendiği maçta Valbuena, birer gol ve asistle skora doğrudan katkı sağlamıştı. Diğer adaylar arasında, Salzburg'dan Takumi Minamino, 'tan Kostas Fortunis ve 'tan Mijat Gacinovic yer aldı.

    Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA'nın internet sitesinde devam ediyor.

    1. 9.11.2018 13:03
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