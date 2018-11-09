Sistem değişti – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Sistem değişti

    Sistem değişti

    , derbiden 2 değişiklikle maça çıktı. Ayrıca Koeman, 4-1-2-3 sistemiyle takımı sahaya s

    F.Bahçe'de Erwin Koeman, Anderlecht karşısında G.Saray'la 2-2 berabere kaldıkları olaylı derbinin 11'inden iki değişiklik yaptı. Benzia'nın yerine 'yi, Isla'nın yerine ise 'yı görevlendirdi. Hollandalı çalıştırıcı ayrıca oyun sisteminde de değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler tek ön liberolu 4-1-2-3 sistemiyle sahada yer aldı. Savunma dörtlüsü , Skrtel, Roman, Hasan Ali'den oluştu. Ön liberoda Jailson yer alırken, önündeki ikilide Eljif ile Valbuena görev yaptı. İleri uçta ise Ayew, ve Frey gol aradı.
    1. 9.11.2018
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