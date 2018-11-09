Sıra bana geldi
Koeman, Cocu’nun ayrılmasının ardından görevin kendisine gelmesini beklediğini söyledi
Herkesin başına geliyor
Koeman, "Bu görevi Cocu'yla sürdürmek isterdim ama olmadı. Görevden alınmak elbette güzel değil ama işin bir parçası. Daha önce Cruyff, Michels, Beenhakker, De Mos, Hiddink, kardeşim, birçok isim aynı şeyi yaşadı. Daha önce birinci antrenör olarak Feyenoord ve Utrecht'te deneyimlerim oldu" dedi.
- 9.11.2018
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
Toplam 1
Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
Toplam 1
Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
Toplam 3
Yorum
Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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