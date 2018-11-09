Sıra bana geldi – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Sıra bana geldi

    Sıra bana geldi

    Koeman, Cocu’nun ayrılmasının ardından görevin kendisine gelmesini beklediğini söyledi

    Fenerbahçe Erwin Koeman, Cocu'nun ayrılma haberini nasıl aldığını ve o an neler düşündüğünü basınına verdiği röportajında anlattı. Hollandalı, Cocu ile görüştükten sonra kulüpte kalma kararı aldığını, "Ankaragücü maçından sonra ben ve teknik heyetteki diğer isimler soyunma odasından çıktık. Daha sonra Cocu'nun gönderilme haberi geldi. O zaman dürüst olmam gerekirse, sıranın bize geleceğini düşünmüştüm. Daha sonra Phillip ile görüştüm. Bana 'Sadece git ve bu işi yap' dedi" ifadelerini kullandı.

    Herkesin başına geliyor
    Koeman, "Bu görevi Cocu'yla sürdürmek isterdim ama olmadı. Görevden alınmak elbette güzel değil ama işin bir parçası. Daha önce Cruyff, Michels, Beenhakker, De Mos, Hiddink, kardeşim, birçok isim aynı şeyi yaşadı. Daha önce birinci antrenör olarak Feyenoord ve Utrecht'te deneyimlerim oldu" dedi.
    1. 9.11.2018
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